Grecia, nuovo incendio in campo migranti di Moria su isola di Lesbo

Un nuovo incendio è scoppiato ancora a Moria, il più grande campo di migranti in Grecia situato sull'isola di Lesbo, 24 ore dopo l'enorme rogo che ha devastato gran parte di questo centro. Panico tra le famiglie di migranti che sono fuggite mentre le fiamme bruciavano le loro tende. Le fiamme si sono sviluppate in una parte del campo che non era stata gravemente colpita martedì sera.