Flotilla, la portavoce Maria Elena Delia: "Gli arresti sono avvenuti in acque internazionali"

"Questi arresti, queste dichiarazioni di colpevolezza per ingresso illegale in Israele è importante sottolineare che dal punto di vista del diritto e della legge non hanno alcuna base perché le barche sono state abbordate in acque internazionali", puntualizza durante il collegamento con il conduttore Francesco Vecchi. "Quello che si troveranno di fronte gli attivisti è una sorta di aut aut: o firmi che stavi entrando illegalmente in Israele e ti mandiamo via, o devi subire un processo", ha proseguito, aggiungendo che l'organizzazione sosterrà le spese legali degli attivisti.

"Abbiamo dei team legali straordinari di professionisti che per altro si sono offerti di lavorare pro bono a sostegno delle spese legali di questi attivisti".