Florida, famiglia avvelenata con fumi tossici dal vicino di casa: a incastrarlo un video

Forti odori chimici nell'appartamento, i malori continui suoi, di moglie e figlia di pochi mesi.

Così Umar Abdullah, 36enne di Tampa, in Florida, ha voluto vederci chiaro e ha deciso di installare una telecamera di videosorveglianza davanti alla porta di casa. E ha scoperto da cosa tutto ciò era causato. Il vicino del piano di sotto, Xuming Li, anche lui 36enne e dottorando in chimica all'Università della Florida del Sud, iniettava sotto l'uscio un mix di narcotici, metadone e idrocone, un tipo di oppioide usato come analgesico, avvelenando l'aria. Altre sostanze nocive devono essere ancora identificate. Intanto, con le immagini a incastrarlo, per Li sono scattate le manette con l'accusa, tra l'altro, di stalking. Il movente sarebbe collegato al "wc troppo rumoroso".