Russia, "finse la morte per non tornare in guerra": soldato condannato a 5 anni

In Russia, il tribunale militare di Ulan-Ude, nella repubblica della Buriazia, ha condannato a cinque anni di reclusione un riservista accusato di aver acquistato un certificato di morte falso per non tornare a combattere in Ucraina: lo riportano diversi media russi, tra cui il Moscow Times e Sibir.Realii, citando i documenti pubblicati sul sito web del tribunale.