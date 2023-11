Deputato russo adotta e cambia nome a una bimba rapita in Ucraina | Lui nega: "Un falso dei servizi speciali di Kiev"

Leggi Anche Zelensky denuncia: i russi hanno rapito circa 200mila bambini ucraini



Nell'ottobre 2022 Mironov si è sposato per la quinta volta, con Inna Varlamova. Varlamova lavorava nel governo dal 2005 e i due si frequentavano già dalla fine di agosto, quando lei arrivò nella regione di Kherson insieme alla deputata di Russia Giusta Yana Lantratova. Dopo la visita, però, le due donne non partirono sole. Le autorità di occupazione locali rilasciarono loro una procura per portare via due bambini dall'orfanotrofio: Margarita Prokopenko, di 10 mesi, e Ilya Vashchenko, di due anni.

Una settimana dopo essere stati portati via dall'Ucraina, Margarita e Ilya si sono ritrovati nella regione di Mosca. Lo dimostra la lettera che il dipartimento del ministero dello Sviluppo Sociale della regione di Mosca ha inviato all'orfanotrofio di Kherson all'inizio di settembre 2022 in cui si specifica che "i bambini si trovano attualmente nel territorio della regione di Mosca e sono riconosciuti come bisognosi di sostegno statale".

Poco tempo dopo, a novembre, il tribunale della città di Podolsk ha esaminato una richiesta di adozione: la parte interessata era Inna Varlamova, il richiedente lo stesso dipartimento che aveva comunicato con l'orfanotrofio di Kherson. Un mese dopo la decisione del tribunale, nel dicembre 2022, Sergey Mironov e Inna Varlamova hanno adottato Margarita Prokopenko, le hanno cambiato nome, in Marina Sergeevna Mironova, e luogo di nascita, spostandolo da Kherson a Podolsk, in Russia.

Margarita e Ilya sono solo due dei 48 bambini scomparsi dall'orfanotrofio regionale di Kherson dopo che le forze russe avevano conquistato la città meridionale ucraina, poi tornata in mano a Kiev. Ma il numero totale portato via da Mosca dal territorio ucraino sarebbe molto più alto: secondo l'Ucraina sono circa 20.000 i bambini rapiti dalle forze russe. A casa sono tornati meno di 400.