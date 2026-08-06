Usa, il Senato dichiara Anthony Fauci colpevole di oltraggio al Congresso

Il presidente degli Stati Uniti non si è sottratto dal commentare l'ipotesi di incriminazione di Fauci: "Hanno incriminato Peter Navarro e Steve Bannon: persone davvero perbene. Avrei concesso loro la grazia in due secondi. Quindi, quando vedi succedere una cosa del genere, ti viene da dire che forse bisognerebbe farlo anche con lui. Ciò che ha fatto lui è molto più grave", ha affermato. "Quando vedi succedere una cosa del genere, ti viene da dire che forse bisognerebbe incriminarlo", ha aggiunto.