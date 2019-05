Europee, segui il dibattito in streaming tra i candidati alla Commissione Ue

Da Bruxelles, segui su Tgcom24 il dibattito in diretta streaming fra i sei candidati alla presidenza della prossima Commissione europea. E' l'unico appuntamento che riunirà Nico Cué, Sinistra europea (EL), Ska Keller, Partito Verde Europeo (EGP), Jan Zahradil, Alleanza dei conservatori e dei riformisti in Europa (ACRE), Margrethe Verstager, Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa (ALDE), Manfred Weber, Partito Popolare Europeo (PPE), Frans Timmermans, Partito dei socialisti europei (PSE).