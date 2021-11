Ema valuta l'autorizzazione del vaccino Novavax

Ansa

L'Ema, l'Agenzia europea per i medicinali, sta valutando la domanda di autorizzazione di commercializzazione condizionata per "Nuvaxovid", il vaccino anti-Covid di Novavax. Lo fa sapere la stessa Ema. La valutazione potrebbe avvenire in tempi rapidi e un parere "potrebbe essere rilasciato entro settimane - si legge in una nota - se i dati presentati sono sufficientemente solidi e completi per dimostrare la sicurezza e la qualità" del prodotto.