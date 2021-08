Ue, Commissione approva nuovo contratto con Novavax per 200 milioni di dosi

Ansa

La Commissione Ue ha approvato un nuovo contratto Novavax per 200 milioni di dosi. Gli Stati membri potranno acquistare fino a 100 milioni di dosi, con un'opzione per altri 100 milioni, nel corso del 2021, 2022 e 2023, una volta rivisto e approvato dall'Ema come sicuro ed efficace. Gli Stati potranno anche donare vaccini ai Paesi a reddito basso o reindirizzarli verso altri Paesi europei.