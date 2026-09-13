Svezia, aperti i seggi elettorali per le elezioni parlamentari: l'incognita è l'estrema destra

Il Partito socialdemocratico, storico dominatore della politica della nazione scandinava, potrebbe ritornare al potere: è l'indiziato principale. I sondaggi delle ultime settimane però hanno lanciato segnali negativi per loro e per tutta la coalizione di centrosinistra, che hanno visto ridursi progressivamente l'ampio margine di vantaggio sulle formazioni di destra e centrodestra attualmente al governo. Le rilevazioni più recenti, infatti, indicano uno scarto di pochi punti percentuali tra i due blocchi. Ecco perché queste elezioni saranno molto combattute.