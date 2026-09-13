Elezioni in Svezia, il centrosinistra di Andersson è in testa | Arretra l'ultradestra
Secondo gli exit poll, la coalizione a guida socialdemocratica sarebbe intorno al 51%. I nazionalisti dei Democratici Svedesi, considerati la mina vagante di questa tornata elettorale, si fermerebbero al 17%
I Socialdemocratici sono in testa nelle elezioni in Svezia con il 28,4% delle preferenze, secondo gli exit poll della tv pubblica Svt alla chiusura delle urne. Al secondo posto i Moderati di Ulf Kristersson con il 18,1%: un dato che ribalta i sondaggi che davano i nazionalisti dei Democratici Svedesi in vantaggio nella coalizione di centrodestra. La formazione di Jimmie Akesson si ferma infatti al 17,2%, il 3,3% in meno rispetto alle precedenti elezioni politiche. La coalizione di centrosinistra guidata da Magdalena Andersson, secondo gli stessi exit poll, è in vantaggio con il 51,3% su quella di centrodestra.
Cosa dicevano gli ultimi sondaggi
Il Partito socialdemocratico, storico dominatore della politica svedese, potrebbe dunque ritornare al potere. I sondaggi delle ultime settimane avevano tuttavia lanciato segnali negativi per tutta la coalizione di centrosinistra, che aveva visto ridursi progressivamente l'ampio margine di vantaggio sulle formazioni di destra e centrodestra attualmente al governo. Le rilevazioni più recenti, infatti, indicavano uno scarto di pochi punti percentuali tra i due blocchi.
L'estrema destra svedese
In Parlamento dal 2010, Il partito Sverigedemokraterna, i Democratici Svedesi, era considerato la mina vagante di queste elezioni. Era la forza data maggiormente in crescita, tanto che secondo i sondaggi si sarebbero dovuti avvicinare intorno al 19% delle preferenze. Per questo, in caso di vittoria del centrodestra, i Democratici Svedesi avevano già rivendicato un ruolo centrale in un eventuale esecutivo. Il loro obiettivo era quello di abbandonare il mero ruolo di supporto esterno offerto in questi anni.
I punti chiave della campagna elettorale
Temi dominanti nella campagna elettorale sono stati ancora una volta la sicurezza e l'immigrazione, insieme anche alle preoccupazioni per la situazione economica e la possibile revisione dei programmi di welfare. In seno al blocco di centrosinistra, sembrano tuttavia evidenti alcune tensioni su questioni quali le riforme e la tassazione, oltre alle politiche climatiche e l'impiego dell'energia nucleare.