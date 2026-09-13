Elezioni in Svezia, il centrosinistra di Andersson è in testa | Arretra l'ultradestra

In Parlamento dal 2010, Il partito Sverigedemokraterna, i Democratici Svedesi, era considerato la mina vagante di queste elezioni. Era la forza data maggiormente in crescita, tanto che secondo i sondaggi si sarebbero dovuti avvicinare intorno al 19% delle preferenze. Per questo, in caso di vittoria del centrodestra, i Democratici Svedesi avevano già rivendicato un ruolo centrale in un eventuale esecutivo. Il loro obiettivo era quello di abbandonare il mero ruolo di supporto esterno offerto in questi anni.