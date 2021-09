Elezioni in Russia, Putin vince ma perde consenso: i comunisti strappano la "supermaggioranza"

Il partito del presidente conserva dunque la maggioranza assoluta ma, secondo le proiezioni, avrebbe perso quasi cento seggi e non può più modificare la Costituzione da solo. Il tutto nell'ambito di consultazioni caratterizzate da un nuovo minimo storico di affluenza: il 45,15% in tre giorni di urne aperte, con la possibilità di optare per il voto elettronico.

L'exploit della falce e martello si deve anche grazie all'appello del dissidente Navalny per un "voto intelligente". Una mossa che, dalla tradizionale "cintura rossa" degli Urali, ha spinto il vessillo comunista anche all'Estremo Oriente e alla Siberia.

Lo "zampino" di Navalny - La neonata formazione liberale sostenuta dai seguaci di Navalny, Nuovo Popolo, entra in Parlamento grazie al voto di protesta. L'oppositore incarcerato aveva invitato gli elettori a puntare sugli esponenti comunisti nei collegi uninominali, essendo quelli che avevano le maggiori probabilità di battere il candidato di Russia Unita.

Le denunce di brogli elettorali - In tutto il Paese si sono moltiplicate le denunce di brogli, con tanto di video online in cui si vedono tutti i trucchi usati per infarcire le urne di voti (per Russia Unita). Per le autorità sono "fake news" e la Commissione Elettorale Centrale ha parlato di dodici irregolarità in otto regioni. L'Ong Golos, che monitora il corretto svolgimento del processo elettorale, ha invece tracciato migliaia d'infrazioni. Ma Golos è stata bollata come "agente straniero" e accusata di voler screditare le elezioni.

Pugno duro e voto online - A Mosca sono scattati i fermi contro chi si è azzardato a scendere in piazza con anche solo un cartello in mano (è successo a piazza Pushkin). Forse spiega perché il voto online, nelle regioni dove e' stato ammesso, ha spopolato: a Mosca oltre due milioni di persone si sono registrate e l'affluenza ha superato il 96%. I critici di Putin sostengono però che il voto digitale sia solo un mezzo in più per poter

"taroccare" il risultato.