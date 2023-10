Ecuador, il nuovo presidente è Daniel Noboa: il più giovane della storia

Di formazione imprenditore e con una relativamente breve esperienza politica di due anni in Parlamento (2021-2023), Noboa è figlio di Alvaro Noboa, l'uomo più ricco dell'Ecuador, per cinque volte candidato senza successo alla massima carica dello Stato. Durante le campagne elettorali dei due turni di votazione, il neoeletto presidente ha cercato di mostrarsi come una personalità "fuori dall'establishment", assicurando comunque di voler rafforzare il modello di libero mercato esistente nel Paese.

La vittoria a sorpresa di Noboa su Gonzalez

Nella sua prima dichiarazione da vincitore, il giovane leader liberale ha affermato: "Abbiamo fatto la storia, le famiglie ecuadoriane hanno scelto un Paese con sicurezza e occupazione". Da parte sua la sfidante Gonzalez ha riconosciuto la vittoria del suo rivale e gli ha promesso collaborazione in Parlamento, "ma non certo per "privatizzare le nostre risorse o rendere precaria la vita dei cittadini". Noboa era entrato a sorpresa nel secondo posto utile per il ballottaggio al termine del primo turno svoltosi il 20 agosto, ottenendo il 23,47% dei voti, circa un milione meno di Gonzalez. Ma grazie anche alla confluenza sulla sua candidatura dei suffragi di vari aspiranti alla presidenza eliminati in agosto, Noboa è riuscito nell'impresa di ribaltare il risultato e di entrare quindi nel Palazzo di Carondelet il prossimo dicembre come successore di Guillermo Lasso.