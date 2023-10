Germania, batosta alle elezioni regionali per Scholz: vola l'estrema destra

La Cdu vince in Assia, l'alleata Csu trionfa in Baviera

Secondo i primi exit poll, in Assia vince la Cdu, seconda l'ultradestra di Afd, mentre la Spd del capo del governo perde il 3,8%. In Baviera vince la Csu con il 37% e vola ancora l'Afd. Secondi i Verdi che però perdono consensi. "I risultati dei socialdemocratici sono molto deludenti", ammette il ministro dell'Interno Faeser.

In Germania , sembra profilarsi una sonora batosta per il cancelliere tedesco Olaf Scholz alle elezioni regionali in Assia e in Baviera.

Exit poll, in Assia vince la Cdu: seconda ultradestra Afd Secondo gli exit poll, l'Unione cristiano-democratica (Cdu), il principale partito di opposizione in Germania, si sarebbe confermata prima nelle odierne elezioni regionali in Assia con il 35,5% dei consensi in forte aumento di 8,5 punti rispetto a cinque anni fa. L'estrema destra dell'Afd (l'Alleanza per la Germania) sarebbe aumentata 2,9% punti al 16,0% contendendo il secondo posto ai socialdemocratici della Spd (16,0%, -3,8%). I verdi sarebbero solo quarti col 15,5% perdendo 4,3% rispetto al 2018. I Liberali della Fdp, l'elemento di centro della coalizione a Berlino rischia di non entrare il parlamento a Wiesbaden dato che vengono stimati dall'exit poll Ard al 5,0% (esattamente la soglia di sbarramento) con una flessione di 2,5 punti.



Exit poll, in Baviera vince la Csu col 37%: vola l'Afd Sempre secondo gli exit poll, l'Unione cristiano-sociale (Csu), ala destra bavarese del principale partito di opposizione in Germania, si sarebbe confermata prima nelle odierne elezioni regionali in Baviera con il 37% dei consensi, in flessione di 0,2 punti rispetto a cinque anni fa. L'estrema destra dell'Afd (l'Alleanza per la Germania) avrebbe guadagnato ben 4,8 punti, attestandosi al 15%. Al secondo posto si piazzerebbero i Verdi (16%, -1,6 punti) e solo quarto sarebbe il partito regionale di centro-destra dei 'Liberi elettori' con il 14% (+2,4).