Polonia al voto per scegliere tra sovranismo e Ue

Aperti dalle 7 e fino alle 21 i seggi in Polonia dove si vota per eleggere, per i prossimi 4 anni, i 460 membri del Sejm, la camera bassa del Parlamento, e i 100 del Senato.

La sfida è tra il primo ministro uscente Mateusz Morawiecki e l'ex premier ed ex presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk. Chiamati alle urne per le elezioni parlamentari circa 30 milioni di cittadini, di cui più di mezzo milione registrati all'estero. E' un voto cruciale per Europa e Ucraina, in ballo c'è la scelta tra sovranismo e Ue.