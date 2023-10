Polonia e Ungheria non mollano Su tutti i temi i leader dei Paesi membri dell'Ue si sono espressi all'unanimità, ma sui migranti Morawiecki e Orban non mollano un centimetro, costringendo di fatto a una dichiarazione della sola presidenza del Consiglio europeo. I due primi ministri non solo non arretrano ma anzi rilanciano: Orban, infatti, ha detto che Polonia e Ungheria "sono state stuprate giuridicamente" in relazione alle nuove regole del Patto su migrazioni e asilo. Parole forti che, tuttavia, secondo Meloni sono frutto di una "difesa dell'interesse nazionale" e che non scalfiscono il fatto che oggi vi sia un Consiglio europeo concorde, in questo caso a livello di 27 Paesi, sul fatto che per contrastare l'immigrazione illegale sia necessario partire dalla dimensione esterna.

Duda: senza diritto di veto Ue più ingiusta, no modifica Trattati "L'allargamento dell'Ue costruirà la nostra prosperità, anche l'ingresso di Kiev porterà a un futuro luminoso. Con l'allargamento alcuni credono si debba arrivare a una modifica dei Trattati: rinunciare al diritto di veto, modificare la modalità di voto procedendo a maggioranza qualificata. Sono aspettative che hanno l'obiettivo di rendere più gerarchica l'Ue e noi non possiamo accettare questo, non è l'Ue che noi vogliamo. Porterebbe alcuni paesi ad avere una voce più forte e altri ad avere una voce più debole o a non avere voce. Sarebbe un'Unione ingiusta, non è accettabile", ha detto il presidente della Polonia, Andrzej Duda, nelle dichiarazioni finali.



Meloni: primo obiettivo contrastare le reti dei trafficanti Il "primo obiettivo è contrastare le reti di trafficanti" che sono "organizzazioni criminali che vanno combattute", ha detto Meloni, secondo cui "per questo abbiamo organizzato l'incontro" di giovedì "con Rishi Sunak". "E' la posizione che l'Italia ha iniziato a portare un anno fa e ora di dominio pubblico", ha aggiunto il premier. Dal Regno Unito alla Germania: la premier Meloni riesce a raccogliere il parere positivo di Scholz sul Memorandum d'intesa fra Commissione europea e Tunisia.

"Scholz d'accordo sulla nostra strategia" "La strategia dell'Ue sui migranti è chiara, a partire dal lavoro fatto in Tunisia, ed è un importante spartiacque per mettere queste soluzioni a terra", ha detto il presidente del Consiglio, secondo cui le indiscrezioni per le quali la Germania vorrebbe indicare la Tunisia come "Paese non sicuro" non risultano e che anzi Scholz le avrebbe detto durante il colloquio a Granada di essere "consapevole che la strategia proposta dall'Italia è l'unica efficace".

Berlino: "Lavoreremo con l'Italia" Ed è lo stesso Scholz a confermare questo clima di rinnovata amicizia dopo i dissidi sul regolamento sulla gestione delle crisi del Patto Ue su migrazioni e asilo. Con Meloni si è concordato di lavorare "non l'uno contro l'altra, ma l'uno con l'altra", ha detto Scholz, aggiungendo di aver convenuto con Meloni l'intenzione di affrontare il tema con "pragmatismo", ora e in futuro. I due leader, in conclusione del colloquio, si sono dati appuntamento al Vertice intergovernativo italo-tedesco che si terrà in Germania a fine novembre, un appuntamento fondamentale per rinsaldare il legame fra le due più importanti potenze manifatturiere europee.

Sanchez escluso dal tavolo Dalla Germania alla Spagna: dal presidente del governo Pedro Sanchez, che detiene la presidenza di turno del Consiglio Ue, emerge un malcelato disappunto sulla mancanza di unanimità in relazione al dossier migranti ma anche per quello che giovedì il quotidiano iberico "El Mundo" ha presentato come un eccessivo protagonismo dell'Italia. Meloni è riuscita a portare in cima all'agenda dei lavori il dossier migratorio, uno sviluppo non previsto da Sanchez che, peraltro, è rimasto anche escluso dal "tavolo a sei" sul contrasto ai trafficanti di esseri umani che, per come si è sviluppato, è stato l'evento più importante della due giorni di Granada.

Nuovo asse Francia-Italia Da un formato ristretto a quattro, con Meloni, Sunak e i premier di Paesi Bassi e Albania, Mark Rutte ed Edi Rama, infatti, la riunione ha visto la partecipazione anche del presidente francese Emmanuel Macron e della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, ma non del padrone di casa. Ad acuire l'indisposizione spagnola rispetto alla riunione anche la dichiarazione congiunta finale in otto punti che, sebbene non vincolante, ha mostrato un nuovo asse che vede la Francia e l'Italia allineate e la Commissione europea nel ruolo di garante.

Meloni: punto a un nuovo rapporto con l'Africa In conclusione dei lavori, Meloni ribadisce che, sebbene l'Italia approvi le nuove regole del Patto su migrazione e asilo, queste non rappresentano ancora del tutto la posizione del suo governo, che punta allo sviluppo di un nuovo rapporto con l'Africa, piuttosto che a "un problema vecchio" come quello dei rimpatri. Un dossier non risolutivo perché si basa sull'approccio dello "scaricare a un altro il problema" che non si può o vuole gestire a casa propria, ha spiegato il premier.