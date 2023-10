Pd, Schlein: "L'11 novembre in piazza per alternativa alla destra"

Elly Schlein annuncia una manifestazione per l'11 novembre.

"Per tutte le nostre battaglie dobbiamo fare un passo avanti e convergere in un solo luogo, dove invitiamo tutte le persone che sentono come noi l'urgenza di costruire un'alternativa a questo governo, a questa destra", ha detto la segretaria del Pd nella relazione alla direzione del partito. Dopo quella che ha definito "un'estate militante", Schlein ha ribadito che "ora si aggiungono altre campagne, che prenderanno la forma di proposte di legge, di politiche sui territori e di mobilitazione". Il leader del M5s Giuseppe Conte gioca di sponda: "Se il Partito democratico ci invita, scendiamo in piazza anche noi del M5s".