Elly Schlein: Meloni smetta di alimentare scontro istituzionale

Per Elly Schlein, segretaria del Pd, Giorgia Meloni deve "smetterla di alimentare lo scontro istituzionale che danneggia il Paese" e di "cercare un nemico al giorno per nascondere le proprie responsabilità".

Per la Schlein è "la destra che scrive leggi palesemente incostituzionali e poi se la prende con i giudici che fanno il loro lavoro", dato che "la destra ha messo la firma su tutte le leggi che hanno prodotto questo caos, come la Bossi-Fini che alimenta l'irregolarità" ed è "sempre la destra che non ha mai contrastato il regolamento Dublino lasciando l'Italia più sola".