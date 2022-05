Draghi: l'Italia appoggia l'adesione di Helsinki alla Nato | Premier finlandese: "Il nostro esercito è forte, Ue più sicura"

"E' un momento storico per l'Europa e per la Finlandia.

La richiesta di Helsinki di adesione alla Nato è una chiara risposta all'invasione russa dell'Ucraina e alla minaccia che rappresenta per la pace in Europa, per la nostra sicurezza collettiva". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi , incontrando la premier finlandese Sanna Marin. "L'Italia - ha sottolineato - appoggia con convinzione la decisione della Finlandia, così come quella della Svezia".