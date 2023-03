Texas, primo comizio elettorale per Donald Trump: "Rieleggetemi e sarete vendicati"

"Rimettetemi alla Casa Bianca e l'America sarà nuovamente un Paese libero "e voi sarete vendicati", ha poi detto Trump. "Il regime di Biden ha usato le forze dell'ordine e della giustizia come un arma", trasformando il Paese in una "repubblica delle banane". "Sarò il vostro guerriero, la vostra giustizia, la vostra vendetta", ha promesso poco dopo, rivolgendosi in particolare a quelli che sono stati "offesi o trattati ingiustamente".

Trump: procuratore Ny mi perseguita ma non c'è nulla

Il tycoon ha poi parlato dei suoi guai giudiziari. "Il procuratore di New York mi persegue per niente, non è un reato, non è un reato minore, non è un affair", ha detto attaccando il procuratore Alvin Bragg alla vigilia della riunione del gran giurì che potrebbe decidere sulla sua incriminazione per il caso della pornostar Stormy Daniel. "Non mi è mai piaciuta faccia da cavallo", ha quindi aggiunto, rispolverando un epiteto che aveva già usato contro di lei.