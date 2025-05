Dazi, Donald Trump attacca la Cina: "Pechino non ha rispettato gli accordi"

Donald Trump attacca la Cina per aver "violato il suo accordo con gli Stati Uniti sui dazi". E spiega: "Due settimane fa Pechino era in grave pericolo economico. Ho visto quello che stava accadendo e non mi è piaciuto: ho fatto un rapido accordo con la Cina per salvarla da quella che pensavo fosse una cattiva situazione". Ma ora, accusa, "loro non hanno rispettato i patti". Intanto, sul fronte interno negli Usa sui dazi è battaglia legale. La Casa Bianca avverte: "Li imporremo anche se perdiamo il ricorso".