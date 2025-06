Corte d'Appello federale Usa: "Legale il dispiegamento della Guardia nazionale a Los Angeles" | Trump esulta: "È una grande vittoria"

"Grande vittoria nella Corte d'Appello sul potere fondamentale del presidente di schierare la Guardia Nazionale! I giudici si sono ovviamente resi conto che Gavin Newscum è incompetente e impreparato". Donald Trump esulta su Truth dopo che una Corte d'Appello federale Usa ha ribaltato la decisione di un giudice di grado inferiore, secondo cui il commander in chief aveva agito illegalmente quando - nonostante l'opposizione del governatore della California - aveva attivato i soldati a Los Angeles per far fronte alle manifestazioni contro la sua politica migratoria. "È un'ottima decisione per il nostro Paese e continueremo a proteggere e difendere gli americani rispettosi della legge", scrive il presidente americano.