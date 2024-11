Trump a Biden: "La transizione sarà la più liscia possibile"

La transizione sarà la "più liscia possibile". Lo ha detto Donald Trump rivolto a Joe Biden nello scambio di battute alla presenza dei giornalisti, prima dell'inizio dell'incontro tra i due leader nello Studio Ovale della Casa Bianca. Trump ha ringraziato Biden per l'incontro e si è scusato con il presidente per i toni usati durante la campagna elettorale: "La politica a volte non è piacevole", ha detto il presidente eletto.