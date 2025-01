Trump torna sull'incidente aereo di Washington: "Era l'elicottero a volare troppo alto"

"L'elicottero Blackhawk stava volando troppo in alto, di molto. Era ben al di sopra del limite dei 200 piedi (60 metri). Non è poi così difficile da capire, vero?". Così sul suo social Truth il presidente degli Usa Donald Trump, tornando sull'incidente aereo di Washington. Sulle cause dell'incidente è in corso un'inchiesta sia civile che militare; l'impatto fra il volo della American e l'elicottero è avvenuto a circa cento metri di quota, a meno di un chilometro dalla pista di atterraggio, mentre l'apparecchio commerciale era in approccio finale. Sul bireattore viaggiavano 60 passeggeri e quattro membri dell'equipaggio, mentre il Black Hawk - in missione di addestramento per il volo notturno - aveva a bordo tre militari; per le autorità non vi sarebbero sopravvissuti.