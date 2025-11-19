Fed, Trump: "Vorrei sostituire subito Powell, ma mi trattengono" | La legge sul caso Epstein arriva sulla scrivania del presidente

Cristiano Ronaldo ed Elon Musk alla Casa Bianca per la cena di Trump in onore di bin Salman
Le importazioni negli Stati Uniti calano del 5,1% ad agosto dopo l'entrata in vigore dei nuovi dazi voluti dal presidente americano. Approvato un piano per operazioni segrete in Venezuela
Donald Trump ha dichiarato che vorrebbe sostituire "subito" il presidente della Fed, Jerome Powell, ma che "membri dell'amministrazione lo stanno trattenendo". Durante l'incontro alla Casa Bianca col principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, il presidente americano ha criticato duramente Powell per la gestione dei tassi di interesse, definendolo "uno stupido". Intanto il Senato Usa dovrebbe inviare formalmente alla scrivania di Trump il disegno di legge che obbliga il Dipartimento di Giustizia a rendere pubblici tutti i file relativi all'ex finanziere Jeffrey Epstein. Il tycoon ha dichiarato che firmerà il provvedimento "non appena arriverà alla Casa Bianca".
Il Senato americano ha inviato a Donald Trump la legge per divulgare tutti i file sul caso Jeffrey Epstein. Martedì un funzionario della Casa Bianca aveva riferito che il presidente l'avrebbe firmata non appena fosse arrivata sulla sua scrivania. Al momento, però, nel programma quotidiano non è previsto alcun evento dedicato.
Donald Trump avrebbe approvato un piano per operazioni segrete della Cia in Venezuela, che potrebbe aprire la strada a una campagna militare più ampia. Allo stesso tempo, la sua amministrazione avrebbe riaperto un canale di negoziazione che aveva portato all'offerta del presidente venezuelano Nicolás Maduro di dimettersi entro un paio d'anni.