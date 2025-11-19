Fed, Trump: "Vorrei sostituire subito Powell, ma mi trattengono" | La legge sul caso Epstein arriva sulla scrivania del presidente

Donald Trump ha dichiarato che vorrebbe sostituire "subito" il presidente della Fed, Jerome Powell, ma che "membri dell'amministrazione lo stanno trattenendo". Durante l'incontro alla Casa Bianca col principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, il presidente americano ha criticato duramente Powell per la gestione dei tassi di interesse, definendolo "uno stupido". Intanto il Senato Usa dovrebbe inviare formalmente alla scrivania di Trump il disegno di legge che obbliga il Dipartimento di Giustizia a rendere pubblici tutti i file relativi all'ex finanziere Jeffrey Epstein. Il tycoon ha dichiarato che firmerà il provvedimento "non appena arriverà alla Casa Bianca".