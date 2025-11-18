Usa, Trump insulta una giornalista: "Stai zitta cicciona"

"Quiet, quiet piggy". "Zitta, stai zitta cicciona". Questo l'insulto sessista, bodyshaming con il termine "piggy" ("grassa come un maiale") che Donald Trump ha rivolto a una giornalista di Bloomberg che gli stava ponendo una domanda sul caso di Jeffrey Epstein. Secondo quanto riportato da diversi media americani, il presidente ha offeso la reporter a bordo dell'Air Force One. Il presidente degli Stati Uniti, inoltre, non avrebbe ancora preso una decisione definitiva sulla possibile "azione militare diretta" contro il Venezuela. Lo ha detto un funzionario della Casa Bianca alla Cnn. Secondo la fonte, Trump crede che la crescente pressione su Caracas potrebbe costringere Nicolas Maduro a "farsi da parte" senza il bisogno di un attacco militare.