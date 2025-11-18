Logo Tgcom24
Ultimo aggiornamento: 47 minuti fa

LA DIRETTA

Usa, Trump insulta una giornalista: "Stai zitta cicciona"

Il presidente americano ritiene che la semplice pressione su Caracas potrebbe spingere il regime a farsi da parte. "Attacchi in Messico contro il traffico di droga? Per me ok"

18 Nov 2025 - 17:31
© Ansa

© Ansa

"Quiet, quiet piggy". "Zitta, stai zitta cicciona". Questo l'insulto sessista, bodyshaming con il termine "piggy" ("grassa come un maiale") che Donald Trump ha rivolto a una giornalista di Bloomberg che gli stava ponendo una domanda sul caso di Jeffrey Epstein. Secondo quanto riportato da diversi media americani, il presidente ha offeso la reporter a bordo dell'Air Force One. Il presidente degli Stati Uniti, inoltre, non avrebbe ancora preso una decisione definitiva sulla possibile "azione militare diretta" contro il Venezuela. Lo ha detto un funzionario della Casa Bianca alla Cnn. Secondo la fonte, Trump crede che la crescente pressione su Caracas potrebbe costringere Nicolas Maduro a "farsi da parte" senza il bisogno di un attacco militare.  

"Quiet, quiet piggy". "Zitta, stai zitta cicciona". Questo l'insulto sessista, bodyshaming e pure antianimalista se si considera il termine "piggy" ("grassa come un maiale") che Donald Trump ha rivolto a una giornalista di Bloomberg che gli stava ponendo una domanda sul caso di Jeffrey Epstein. Secondo quanto riportato da diversi media americani, il presidente ha offeso la reporter qualche giorno fa, a bordo dell'Air Force One. 

