Donald Trump, giudice contro il presidente Usa: "L'invio di truppe a Los Angeles è illegale"

Nuova tegola giudiziaria sull'inquilino della Casa Bianca per la scelta di usare militari per attività di polizia interna

02 Set 2025 - 16:09
© Ansa

La decisione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, di inviare le forze armate a Los Angeles a sostegno dei blitz contro gli immigrati irregolari è stata "illegale". Lo ha stabilito il giudice federale di San Francisco Charles Breyer, che dopo un processo senza giuria ad agosto ha dato ragione al governatore della California Gavin Newsom, che aveva presentato una denuncia contro il provvedimento. Stando alla sentenza, ripresa dal "Wall Street Journal", l'operazione viola una legge del 1878, il Posse Comitatus Act, che vieta l'uso delle forze armate statunitensi per attività di polizia interna, salvo autorizzazione del Congresso. Intanto l'amministrazione ha invitato le aziende farmaceutiche a giustificare il successo dei loro farmaci destinati al trattamento del Covid.

Usa, Trump preannuncia "obbligo documento d'identità per ogni voto"

L'Ue azzera i dazi sui beni industriali Usa: "sbloccato" il nodo auto | Fed, la governatrice Lisa Cook deposita la causa contro Trump

Un giudice federale ha vietato all'amministrazione Trump di schierare la Guardia Nazionale in California per combattere la criminalità, ritenendolo un uso illegale, in violazione delle leggi federali. Charles Breyer, magistrato con sede a San Francisco, ha emesso l'ordinanza per la corte del distretto settentrionale della California. Trump aveva ordinato a 4.000 membri della Guardia Nazionale e 700 Marines statunitensi in servizio attivo di recarsi a Los Angeles a giugno, in risposta alle proteste contro i raid su larga scala per l'immigrazione nella seconda città più grande degli Stati Uniti.

