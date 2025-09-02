Donald Trump, giudice contro il presidente Usa: "L'invio di truppe a Los Angeles è illegale"

La decisione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, di inviare le forze armate a Los Angeles a sostegno dei blitz contro gli immigrati irregolari è stata "illegale". Lo ha stabilito il giudice federale di San Francisco Charles Breyer, che dopo un processo senza giuria ad agosto ha dato ragione al governatore della California Gavin Newsom, che aveva presentato una denuncia contro il provvedimento. Stando alla sentenza, ripresa dal "Wall Street Journal", l'operazione viola una legge del 1878, il Posse Comitatus Act, che vieta l'uso delle forze armate statunitensi per attività di polizia interna, salvo autorizzazione del Congresso. Intanto l'amministrazione ha invitato le aziende farmaceutiche a giustificare il successo dei loro farmaci destinati al trattamento del Covid.