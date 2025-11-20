Usa, media: "Via libera da Trump a operazioni segrete della Cia in Venezuela" | Maduro: "Fucili e missili sono pronti per difendere il Paese"

Cresce la tensione tra Washington e Caracas. Secondo il New York Times, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump avrebbe approvato un piano per operazioni segrete della Cia in Venezuela che potrebbe aprire la strada a una campagna militare più ampia. Allo stesso tempo, la sua amministrazione avrebbe riaperto un canale di negoziazione che aveva portato all'offerta del presidente venezuelano Nicolás Maduro di dimettersi entro un paio d'anni. Nel frattempo, il leader venezuelano ha dichiarato che "fucili e missili sono pronti per essere schierati nel Mar dei Caraibi per difendere l'asse Caracas-La Guaira", collegando le attività di potenziamento militare alla necessità di rispondere a potenziali rischi provenienti dall'esterno. Sul fronte interno, Trump ha firmato la legge per rendere pubblici i file sul caso Epstein. Poi è tornato ad attaccare Jerome Powell dichiarando che vorrebbe sostituire "subito" il presidente della Fed, ma che "membri dell'amministrazione lo stanno trattenendo".