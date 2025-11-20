Logo Tgcom24
Usa, media: "Via libera da Trump a operazioni segrete della Cia in Venezuela" | Maduro: "Fucili e missili sono pronti per difendere il Paese"

Sul fronte interno, il tycoon torna ad attaccare il numero uno della Fed: "Vorrei sostituire subito Powell, ma mi trattengono" 

20 Nov 2025 - 12:23
Cresce la tensione tra Washington e Caracas. Secondo il New York Times, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump avrebbe approvato un piano per operazioni segrete della Cia in Venezuela che potrebbe aprire la strada a una campagna militare più ampia. Allo stesso tempo, la sua amministrazione avrebbe riaperto un canale di negoziazione che aveva portato all'offerta del presidente venezuelano Nicolás Maduro di dimettersi entro un paio d'anni. Nel frattempo, il leader venezuelano ha dichiarato che "fucili e missili sono pronti per essere schierati nel Mar dei Caraibi per difendere l'asse Caracas-La Guaira", collegando le attività di potenziamento militare alla necessità di rispondere a potenziali rischi provenienti dall'esterno. Sul fronte interno, Trump ha firmato la legge per rendere pubblici i file sul caso Epstein. Poi è tornato ad attaccare Jerome Powell dichiarando che vorrebbe sostituire "subito" il presidente della Fed, ma che "membri dell'amministrazione lo stanno trattenendo". 

"Fucili e missili sono pronti per essere schierati nel Mar dei Caraibi per difendere l'asse Caracas-La Guaira", ha dichiarato il presidente venezuelano Nicolás Maduro durante un evento in cui ha supervisionato un dispiegamento di armamenti nello stato di La Guaira, sede del principale porto e aeroporto internazionale del Paese, situato a 40 chilometri da Caracas. La manovra militarizza la principale via di accesso alla capitale dalla costa centrale di fronte a presunte minacce esterne.

Il presidente americano Donald Trump ha approvato i piani della Cia per condurre operazioni in Venezuela, che potrebbero preparare il terreno a una campagna militare più ampia. E' quanto ha appreso il New York Times da diverse persone informate sulla questione, secondo cui il presidente americano avrebbe allo stesso tempo riaperto i canali di comunicazione segreti con il governo del presidente Nicolás Maduro. 

