Le domande scomode della giornalista di Al Arabiya imbarazzano leader di Hamas: "Chiederete scusa per il massacro dei civili israeliani?"

Sta facendo il giro del mondo l'intervista in cui la giornalista egiziana di Al Arabiya, Rasha Nabil, incalza uno dei leader di Hamas, Khaled Meshaal.

Il primo argomento toccato da Nabil sulla tv degli Emirati con sede a Dubai è quello relativo massacro di civili israeliani avvenuto il 7 ottobre: "Il vostro attacco è stato una dichiarazione di guerra e molta gente si domanda come vi aspettavate che avrebbe reagito Israele? Come potete chiedere all'Occidente supporto alla causa palestinese, quando è evidente quello che ha fatto Hamas ai civili israeliani? Vi scuserete per quello che avete fatto ai civili israeliani". Meshaal, che si aspettava probabilmente un'intervista più accomodante, risponde che Hamas è "ben consapevole delle conseguenze" dell'attacco contro Israele ma elogia le Brigate al-Qassam per "aver colto di sorpresa il nemico" con un attacco "ingegnoso" avvenuto "nel contesto di una legittima resistenza".