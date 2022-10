Mosca: controffensiva ucraina a Kherson è fallita | Attentato in poligono militare a Belgorod, in Russia: 11 morti

A Kiev la situazione delle forniture di energia elettrica si è stabilizzata e non sono previsti ulteriori piani per tagliare l'elettricità nella Capitale dopo l'attacco russo di oggi, ha dichiarato il capo della società elettrica ucraina citato da Ukrinform. "Grazie per aver ridotto i consumi. Interrompete l'allarme", ha dichiarato. In giornata il vice capo dell'Ufficio del presidente ucraino, Kyrylo Tymoshenko, aveva invitato i residenti della Capitale e delle regioni di Kiev, Zhytomyr, Cherkasy e Chernihiv a limitare il consumo di energia.