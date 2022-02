Diplomazia tra ultimatum e trattative segrete | Minsk: delegazione ucraina in Bielorussia

Le forze ucraine avrebbero ripreso il controllo di Kharkiv, respingendo le truppe russe e facendo diversi prigionieri tra i russi. Lo riferisce il governatore della città, Oleg Sinegubov. "Il controllo su Kharkiv è completamente nostro e il nemico russo è assolutamente demoralizzato", ha scritto sulla sua pagina Facebook. Kharkiv con circa 1,5 milioni di abitanti è la seconda città del Paese. "I soldati russi catturati sono demoralizzati, non hanno alcun legame con il comando centrale, non capiscono e non conoscono le loro ulteriori azioni. Dall'inizio dell'attacco all'Ucraina, non ottengono cibo e acqua, le attrezzature non hanno riserve di carburante", ha scritto in un altro post in cui mostra foto di soldati catturati.