Diplomatico russo trovato morto nell'ambasciata a Berlino

Un diplomatico russo è stato trovato morto sulla via di ingresso dell'ambasciata russa di Berlino. Il fatto risale al 19 ottobre ma la notizia è uscita solo ora grazie al der Spiegel. La vittima 35enne lavorava come segretario dell'ambasciatore ma per i servizi tedeschi era in realtà un agente dell'intelligence russa. L'uomo sarebbe deceduto precipitando da un piano alto dell'ambasciata. La versione ufficiale russa parla di "tragico incidente".