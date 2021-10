Usa, arrestato ingegnere-spia: nascondeva i dati top-secret in un sandwich al burro di arachidi

Un ingegnere nucleare del Maryland, negli Stati Uniti , e sua moglie sono stati incriminati con l'accusa di aver tentato ripetutamente di vendere informazioni segrete sui sottomarini nucleari americani (nascoste all'interno di cose comuni, come un sandwich al burro di arachidi) a un non meglio precisato Paese straniero. Il presunto piano spionistico - come riporta il Washington Post - è stato smascherato dall' Fbi che ha teso una trappola ai due coniugi.

Una volta un sandwich al burro di arachidi, un'altra un astuccio di chewingum. Non mancavano di inventiva Jonathan Toebbe, 42 anni, e la sua consorte Diana, 45 anni, i protagonisti della vicenda che li ha visti sabato scorso finire in manette per intervento dell'Fbi, in un'operazione che, stando alla testimonianza di un vicino di casa, avrebbe coinvolto circa 30 agenti. La coppia si era infatti servita di questi nascondini gastronomici per passare le informazioni a quelli che credevano essere rappresentati del Paese straniero con cui l'ingegnere aveva tentato di mettersi in contatto. Si trattava invece di agenti dei servizi segreti americani.

L'Fbi riferisce che il piano è iniziato nell’aprile 2020, quando Toebbe ha inviato al Paese in questione un pacco di documenti riservati appartenenti alla Marina americana, accompagnandolo con una nota scritta: l'uomo sarebbe stato disposto a vendere manuali operativi, rapporti sulle prestazioni e altre informazioni sensibili relativi alla flotta di sottomarini nucleari americana. D'altronde, Toebbe lavorava come civile per l'esercito dal 2017, dopo essersi arruolato nella Marina. Si occupa di propulsione nucleare navale dal 2012: nello specifico è esperto della tecnologia che riduce i rumori e le vibrazioni del sottomarini, aspetto fondamentale da cui dipende la loro più o meno facile individuazione.

Il pacco è stato rintracciato dall'Fbi, che ha subito avviato l'indagine servendosi di un suo agente sotto copertura. Quest'ultimo si è messo in contatto con Toebbe comunicandogli che pur di ottenere quelle informazioni le avrebbe pagate migliaia di dollari in criptovaluta.

Dopo una prima iniezione di fiducia, costata l'Fbi 10mila dollari, durante l'estate scorsa ha avuto luogo il primo scambio: Toebbe si è recato in una località concordata del West Virginia insieme alla moglie che sembrava - riferiscono gli investigatori - fare da palo durante l'operazione. L'Fbi ha recuperato, comprandola per 20mila dollari, una memory card avvolta nella plastica e nascosta tra due fette di pane in un mezzo sandwich al burro di arachidi. La scheda conteneva informazioni relative a elementi di progettazione e caratteristiche di prestazione dei reattori sottomarini.

L'Fbi ha condotto con Toebbe scambi simili che avrebbero confermato lo schema comportamentale dell'ingegnere: in un altro incontro l'omo ha ceduto altre informazioni al modico prezzo di 70mila dollari - sempre in criptovaluta - nascondendole in una memory card all’interno di un pacchetto di gomme da masticare. I Toebbes dovrebbero comparire in tribunale martedì a Matinsburg, West Virginia.