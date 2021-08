Afp

Un tribunale cinese ha condannato il canadese Michael Spavor a 11 anni di carcere con l'accusa di spionaggio per il caso legato a Huawei. Spavor è stato detenuto insieme a un altro canadese in Cina in quella che i critici hanno etichettato come "politica degli ostaggi" dopo l'arresto del colosso delle Tlc cinese del 2018 Meng Wanzhou in relazione a possibili violazioni delle sanzioni commerciali contro l'Iran.