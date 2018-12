Cina avverte Canada: "Rilasciate numero due Huawei o conseguenze"

Il ministero degli Esteri cinesi ha convocato l'ambasciatore canadese a Pechino avanzando una "forte protesta" per l'arresto della numero due di Huawei, Meng Wanzhou, e avvertendo che il Canada "dovrà far fronte alle proprie responsabilità" se non verrà rilasciata subito. L'arresto di Meng Wangzhou, figlia del fondatore della Huawei, è avvenuto a Vancouver su richiesta degli Stati Uniti che ne chiedono l'estradizione.