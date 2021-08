Berlino, dipendente dell'ambasciata Gb arrestato per spionaggio

Ansa

Un dipendente dell'ambasciata britannica a Berlino è stato fermato perché sospettato di aver svolto attività di spionaggio per la Russia. Il mandato di arresta è stato emanato dalla Procura federale di Karlsruhe, che ne ha diffuso la notizia in una nota pubblicata sul proprio sito internet. L'uomo avrebbe inviato documenti a Mosca sin da novembre 2020 in cambio di una cospicua somma di denaro.