Delitto Khashoggi, Riad nega l'accesso al consolato agli esperti Onu

Le autorità dell'Arabia Saudita hanno negato l'ingresso nel loro consolato di Istanbul al team di esperti Onu, guidato da Agnes Callamard, giunto lunedì in Turchia per indagare sull'uccisione del giornalista Jamal Khashoggi. La relatrice Onu ha spiegato di aver anche chiesto un incontro all'ambasciatore saudita in Turchia, che al momento non le è stato concesso.