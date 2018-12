Cnn pubblica la trascrizione audio dell'omicidio Khashoggi: "Non respiro" e poi il rumore della motosega

Secondo la fonte l'uccisione non sarebbe la conseguenza non voluta di un improvvisato tentativo di sequestro ma l'esecuzione di un piano premeditato per eliminare il giornalista. Durante l'aggressione, racconta alla Cnn la persona informata dei fatti, Khashoggi lotta contro un gruppo di persone determinato ad ucciderlo.



La trascrizione annota i suoni dello smembramento con una sega del corpo del reporter, mentre agli aguzzini viene consigliato di ascoltare musica per non sentire i rumori. Il testo, sempre secondo la stessa fonte, suggerisce che sono fatte alcune telefonate per informare qualcuno sull'esito dell'operazione. Gli inquirenti turchi ritengono che i destinatari delle chiamate erano alti dirigenti di Riad.