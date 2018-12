Khashoggi, Riad rifiuta l'estradizione di due sauditi

Riad ha respinto la richiesta di estradizione della Turchia per due sospettati dell'omicidio di Jamal Khashoggi. "Non estradiamo i nostri cittadini", ha detto il ministro degli Esteri saudita Adel al-Jubeir. La scorsa settimana, la procura di Istanbul aveva emesso due mandati d'arresto per due alti funzionari vicinissimi al principe Mohammed bin Salman, accusati di aver partecipato alla pianificazione dell'omicidio del giornalista dissidente.