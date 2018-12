Khashoggi,Turchia chiede fermo due sauditi vicini a principe Salman

La procura di Istanbul ha emesso mandati di cattura per l'omicidio di Jamal Khashoggi nei confronti di Saud al Qahtani, stretto consigliere del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, e del generale Ahmed al Asiri, ex numero due dell'intelligence, entrambi rimossi da Riad dopo il delitto. Lo riferiscono media locali. I due si troverebbero già in Arabia Saudita e il Regno ha sempre respinto richieste turche di estradizione.