Davos, Rutte: "La sovranità della Groenlandia non discussa con Trump" | Zelensky in viaggio

Dopo l'incontro a Davos con Donald Trump, il segretario generale della Nato Mark Rutte ha affermato che la questione della sovranità della Groenlandia non è stata sollevata durante il loro faccia a faccia. Alla domanda di Fox News se la Groenlandia rimarrà sotto la sovranità danese in base al futuro accordo, ha risposto che l'argomento "non è stato discusso con il presidente". "È concentrato su ciò che dobbiamo fare per proteggere questa vasta regione artica, dove sono in atto cambiamenti e dove cinesi e russi stanno diventando sempre più attivi", ha aggiunto Rutte. Intanto, è in viaggio per Davos, dove incontrerà Trump.