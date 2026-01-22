Zelensky arrivato a Davos. Alle 13 incontrerà Trump | Rutte: "Sovranità della Groenlandia non discussa"

Il tycoon: "Definita intesa con la Nato sulla Groenlandia, non imporrò dazi". Rutte: "Trump va dritto al punto". Plauso della Danimarca
Dopo l'incontro a Davos con Donald Trump, il segretario generale della Nato Mark Rutte ha affermato che la questione della sovranità della Groenlandia non è stata sollevata durante il loro faccia a faccia. Alla domanda di Fox News se la Groenlandia rimarrà sotto la sovranità danese in base al futuro accordo, ha risposto che l'argomento "non è stato discusso con il presidente". "È concentrato su ciò che dobbiamo fare per proteggere questa vasta regione artica, dove sono in atto cambiamenti e dove cinesi e russi stanno diventando sempre più attivi", ha aggiunto Rutte. Intanto il presidente ucraino Zelensky è arrivato a Davos dove alle 13 incontrerà Trump.
"Volodymyr Zelensky è arrivato in Svizzera e alle 13 incontrerà Trump". Lo riferisce il portavoce del presidente ucraino, Serhiy Nikiforov. Zelensky poi parlarà al Forum di Davos intorno alle 14.30.
"Condividiamo la convinzione che noi, come alleati europei della Nato, dobbiamo fare di più per proteggere l'Artico come parte della Nato". Lo ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz nel suo intervento al World Economic Forum a Davos. "Ho già parlato con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e con il segretario generale della Nato, Mark Rutte. Trump ha imboccato la strada giusta". Merz ha poi espresso soddisfazione per la marcia indietro della Casa Bianca in merito all'imposizione di dazi legata alla questione Groenlandia: "Qualsiasi minaccia violenta al territorio europeo è inaccettabile. Il principio di sovranità non è negoziabile", ha spiegato.
Secondo il Financial Times, l'incontro tra Trump e Zelensky è previsto per le 13. Il presidente ucraino punta alla firma di un "piano di prosperità" da 800 miliardi di dollari tra Ucraina, Stati Uniti ed Europa. Al momento non sarebbe prevista alcuna firma ufficiale, viste le questioni di Groenlandia e Board of Peace ancora in sospeso e sulle quali non c'è unità d'intenti tra Usa ed Ue. A rallentare anche il rifiuto della Russia, finora, di dare disponibilità ad accettare il più ampio piano di pace in 20 punti elaborato dagli Stati Uniti con il contributo di Kiev e Bruxelles.
I colloqui per porre fine alla guerra in Ucraina hanno fatto "molti progressi" e si sono "ridotti a un'unica questione" tra Kiev e Mosca, ha dichiarato l'inviato speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff durante un evento ucraino a margine del World Economic Forum di Davos. "Penso che siamo arrivati a un unico problema, e ne abbiamo discusso le iterazioni, questo significa che è risolvibile. Quindi, se entrambe le parti vogliono risolvere la questione, la risolveremo", ha aggiunto. L'inviato del presidente Donald Trump, che si recherà a Mosca oggi con il genero del leader statunitense Jared Kushner, non ha dato altri dettagli.
La Danimarca desidera perseguire "un dialogo costruttivo con i suoi alleati" sulla sicurezza della Groenlandia e dell'Artico, ma nel rispetto della sua "integrità territoriale". Lo ha detto la Prima ministra danese Mette Frederiksen. "Possiamo negoziare tutti gli aspetti politici: sicurezza, investimenti, economia. Ma non possiamo negoziare la nostra sovranità. Sono stato informata che non è stato così", ha dichiarato la premier in una dichiarazione, in seguito all'annuncio del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di una bozza di accordo sulla Groenlandia con il Segretario generale della Nato Mark Rutte.