Darya Dugina, intelligence Usa: omicidio compiuto da governo ucraino

Secondo l'intelligence americana, dietro l'omicidio di Darya Dugina, figlia del filosofo ultranazionalista russo Alexander Dugin uccisa ad agosto in un attentato, ci sarebbe il governo ucraino.

Gli Stati Uniti comunque "non hanno preso parte all'attacco, né fornendo informazioni né altre forme di assistenza", precisa una fonte al New York Times. I servizi Usa inoltre non sarebbe stati a conoscenza nemmeno dell'operazione.