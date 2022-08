Omicidio Dugina, il padre attacca: "Non basta la vendetta, serve la vittoria"

"I nostri cuori bramano non solo la vendetta, a noi serve la vittoria.

E allora vincete, per favore!". È questa la reazione di Alexander Dugin all'attentato in cui ha perso la vita la figlia Daria, saltata in aria a bordo della sua auto alla periferia di Mosca. Le parole dell'ideologo di Putin sono state riportate, sul suo canale Telegram, da Konstantin Malofeyev, fondatore e finanziatore del canale televisivo Tsargrad, vicino al governo e allo stesso Dugin. Secondo alcuni media, il filosofo russo potrebbe essere stato il vero obiettivo dell'attacco.