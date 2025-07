Danzatrice del ventre italiana arrestata, non è l'unico caso in Egitto: ecco le influencer finite in cella perché "immorali"

L'arresto della danzatrice del ventre italiana in Egitto ha riportato l'attenzione su una realtà repressiva che colpisce sempre più spesso le donne attive sui social. Accusate di offendere la pubblica decenza, molte di loro finiscono dietro le sbarre per video o post ritenuti "immorali" dalle autorità locali. Il caso della performer italiana non è isolato: da Salma Elshimy a Haneen Hossam, la lista di influencer finite in cella si allunga.