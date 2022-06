Dallas, litiga con la fidanzata ed entra nel museo: spacca tutto per la rabbia

Ha litigato con la fidanzata e per sfogare la sua rabbia è entrato nel museo per spaccare tutto.

E' accaduto a Dallas, dove il 21enne Brian Hernandez, una volta all'interno del Dallas Museum Art, con una sedia in metallo ha iniziato a distruggere vetrine e oggetti conservati al loro interno, causando danni per 5 milioni di dollari. In frantumi, infatti, sono andati una serie di reperti archeologici dell'antica Grecia, tra i quali un'anfora greca del 450 a.C. Il giovane è stato poi bloccato e arrestato dalla polizia.