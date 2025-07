il compleanno Il Dalai Lama compie 90 anni: "Spero di viverne altri 30 o 40"

Premio Nobel per la Pace nel 1989, in esilio dal 1959 a McLeod Ganj, ai piedi dell’Himalaya indiano, migliaia di devoti si sono riuniti nel monastero di Dharamshala, suonando tamburi e corni, per pregare per la sua lunga vita