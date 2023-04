Tibet, il Dalai Lama si scusa per aver chiesto a un bambino di "succhiargli la lingua"

Il Dalai Lama, leader spirituale del Tibet, si è scusato con un ragazzino per avergli chiesto di "succhiargli la lingua" qualche settimana fa durante un'udienza di cui è emerso un video sui social.

"Sua Santità desidera scusarsi con il ragazzo e la famiglia, così come con i suoi numerosi amici in tutto il mondo, per il dolore che le sue parole possono aver causato", si legge in una nota pubblicata sul suo account di Twitter ufficiale. "Sua Santità spesso prende in giro le persone che incontra in modo innocente e giocoso, anche in pubblico e davanti alle telecamere. Si rammarica di questo incidente", aggiunge la nota.