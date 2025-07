Dalai Lama: "Dopo la mia morte sarà nominato un successore"

La maggior parte dei buddisti tibetani, sia in Tibet sia in esilio, si oppone al rigido controllo cinese sul Tibet. "Anche se ho 90 anni, sono in ottima salute", aveva detto il 30 giugno il 14esimo Dalai Lama in una celebrazione in occasione del suo compleanno tenutasi proprio a Dharamshala, nel tempio Tsuglagkhang, all'interno del complesso dove vive.