Da Rhode Island alle Azzorre: 17enne trova un messaggio in bottiglia che ha attraversato l'oceano Atlantico e ora cerca chi l'ha scritto

Facebook

Da Rhode Island, negli Stati Uniti, alle Azzorre, in Portogallo, attraversando l'Oceano Atlantico e percorrendo almeno 2.400 miglia. E' il viaggio di una bottiglia di plastica trovata da un ragazzo di 17 anni, Christian Santos, mentre stava pescando in apnea alle Azzorre. La bottiglia conteneva un messaggio scritto - presumibilmente del 2018 - con un pennarello arancione in un biglietto tutto sommato ben conservato: "E' il Giorno del Ringraziamento, ho 13 anni e sono venuto a fare visita ai miei parenti nel Rhode Island, io abito nel Vermont". Nella lettera c'è anche un indirizzo email. Ora Santos cerca il ragazzo che l’ha scritto.